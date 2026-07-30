Прибыль прибыльных предприятий Ростовской области сократилась на 7%

Совокупная прибыль прибыльных организаций Ростовской области за январь—май 2026 года сократилась до 77,5 млрд руб. против 83,4 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, объем прибыли прибыльных организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) снизился на 5,9 млрд руб., или на 7,1%. Одновременно убытки убыточных предприятий выросли с 47,9 млрд до 48,3 млрд руб.

Несмотря на сокращение прибыли прибыльных компаний, сальдированный финансовый результат организаций региона увеличился. По итогам января—мая он составил 29,2 млрд руб. против 27,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом доля прибыльных организаций в экономике региона снизилась с 64,4% до 63%.

Таким образом, мониторинг фиксирует ухудшение финансовых результатов предприятий: прибыль успешных компаний сократилась, число прибыльных организаций уменьшилось, а объем убытков убыточных предприятий продолжил расти.

Валерий Климов