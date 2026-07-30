Расходы на поддержку МСП в Ростовской области сократились более чем в 3,5 раза

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на реализацию региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства за январь—май 2026 года составили 117,1 млн руб., что более чем в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, за первые пять месяцев прошлого года на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета было направлено 436,6 млн руб. Таким образом, объем финансирования по этому направлению сократился на 319,5 млн руб. При этом в регионе продолжает работать свыше 180 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а численность занятых в секторе составляет 370,3 тыс. человек.

Несмотря на сокращение бюджетных расходов, предприниматели сохраняли доступ к банковскому финансированию. За январь—май объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, достиг 149,7 млрд руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее.

Сокращение бюджетного финансирования произошло на фоне продолжающейся реализации региональных программ развития малого и среднего предпринимательства, которые предусматривают различные формы поддержки бизнеса.

Роман Лаврухин