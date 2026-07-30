На Ставрополье УФНС подала иск о субсидиарной ответственности на 155 млн рублей

За первое полугодие 2026 года налоговые органы Ставропольского края направили в арбитражный суд одно заявление о привлечении контролирующих должника лиц (КДЛ) к субсидиарной ответственности на сумму 155,4 млн руб. За этот же период в бюджет удалось взыскать 4,1 млн руб., а остаток непогашенной задолженности по данной категории составляет 1,41 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из документа, одновременно налоговые органы продолжают использовать механизмы банкротства для взыскания задолженности. За январь—июнь в арбитражные суды было направлено 534 заявления о признании должников банкротами. Общая сумма требований ФНС России, включенных в реестры кредиторов по состоянию на 1 июля, достигла 7,71 млрд руб., а в рамках процедур несостоятельности в федеральный бюджет поступило 251,9 млн руб.

Как ранее отмечала руководитель УФНС России по Ставропольскому краю Елена Афонина, институт субсидиарной ответственности применяется не формально, а в отношении лиц, которые фактически контролировали деятельность должника и своими действиями либо бездействием привели компанию к невозможности рассчитаться с кредиторами.

Одним из наиболее заметных примеров такой практики стало дело строительной компании «ФСК Гарант». По словам госпожи Афониной, к субсидиарной ответственности были привлечены 11 контролирующих лиц, а в бюджет уже удалось взыскать около 80 млн руб. из заявленных требований. Этот случай в УФНС называют показательным примером применения механизма субсидиарной ответственности для погашения налоговой задолженности.

Роман Лаврухин