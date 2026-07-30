Просрочка по кредитам бизнеса в Ростовской области выросла более чем втрое

Просроченная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области к 1 июня 2026 года достигла 133 млрд руб., увеличившись более чем в три раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным мониторинга, объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год вырос с 42,1 млрд до 133 млрд руб. При этом общий объем задолженности бизнеса перед банками также увеличился — с 859,2 млрд до 1,007 трлн руб. Таким образом, просроченная задолженность росла значительно быстрее совокупного корпоративного кредитного портфеля.

Несмотря на ухудшение качества кредитного портфеля, банки продолжили активно кредитовать предприятия региона. За январь—май кредитные организации предоставили бизнесу кредиты на 466,5 млрд руб., что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличился на 16,6% и достиг 149,7 млрд руб.

В мониторинге отмечается, что одновременно с ростом кредитной активности корпоративный сектор столкнулся с существенным увеличением объема проблемной задолженности, что стало одним из наиболее заметных изменений на региональном банковском рынке за первые пять месяцев 2026 года.

Роман Лаврухин