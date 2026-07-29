Спасатели предупредили свердловчан об аномальной жаре до +36 градусов

По данным синоптиков, 30 июля местами в Свердловской области сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 7°С и более, а в отдельных районах воздух прогреется до 36°С, предупредили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, закрывать окна и шторы днем, пить больше жидкости и по возможности использовать кондиционеры.

В МЧС также напоминают, что нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на короткое время. Перед поездкой на машине, которая долго стояла на солнце, рекомендуется открыть окна и двери для проветривания и включить кондиционер.

Из-за высокой температуры в регионе может осложниться пожароопасная обстановка. Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что 28 июля в регионах Уральского федерального округа (УрФО) зафиксировали рекордные показатели температуры.

Полина Бабинцева