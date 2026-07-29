Раскрываемость преступлений в Саратовской области возросла за год

Число зарегистрированных преступлений в Саратовской области сократилось на 11,1%, тяжких и особо тяжких — на 17,4%. Об этом сообщило ГУ МВД по региону по итогам работы за первое полугодие 2026 года.

Снизились показатели по причинению тяжкого вреда здоровью (-33,8%), изнасилованиям (-37,2%), кражам (-8,4%), грабежам (-15%), вымогательствам (-34,3%), мошенничествам (-20,1%), угонам (-48,7%) и поджогам (-29,5%). На улицах зарегистрировали на 21,7% меньше преступлений.

Сотрудники пресекли свыше 1,2 тыс. тяжких и особо тяжких наркопреступлений, изъяли около 36 кг запрещенных веществ. Задокументировали 155 преступлений в сфере оборота оружия, изъяли более 3 тыс. предметов вооружения. Выявили 899 экономических (+16,1%) и 180 коррупционных (+4%) преступлений. Пресекли более 4 тыс. нарушений миграционного законодательства, выдворили 1 094 мигрантов.

Раскрыли 1 012 киберпреступлений. Общий показатель раскрываемости составил 63,7%. Раскрыли на 13,5% больше преступлений прошлых лет. Число ДТП снизилось на 3,8%, погибших — на 11,1%, раненых — на 4%.

Нина Шевченко