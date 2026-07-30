Новороссийск может стать пилотом по интеграции частных камер в «Безопасный город»

Дума Новороссийска выступила с инициативой сделать город экспериментальной территорией по подключению частных видеокамер к городской системе видеонаблюдения «Безопасный город». Письмо с изложением идеи и ее перспектив для всего Краснодарского края направлено в Законодательное собрание региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Председатель думского комитета по законности, правопорядку и правовой защите граждан Сергей Пушкин пояснил, что депутаты намерены обсудить с краевыми коллегами целесообразность и техническую возможность передачи видеопотока с камер, установленных на офисных зданиях и объектах недвижимости независимо от форм собственности, в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». По мнению депутатов, это повысит защищЕнность жителей от природных, техногенных и криминальных угроз, а также позволит городским властям сэкономить на закупке и монтаже новых видеосистем.

В письме также предлагается обязать собственников видеокамер и владельцев объектов, на которых они размещены, обеспечить технологическую передачу данных в систему.

Вопрос о финансовой нагрузке на владельцев оборудования Сергей Пушкин прокомментировал отдельно. «Пока речь не идет о возложении финансовых обязательств на владельцев локальных систем видеонаблюдения», — сказал он, добавив, что главная задача на этом этапе — всестороннее обсуждение с краевыми властями самой концепции, а технологические и финансовые аспекты внедрения будут проработаны специалистами с учётом позиции депутатов.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев система видеонаблюдения в Новороссийске выявила более 6 тыс. нарушений, связанных с парковкой, перевозкой сыпучих грузов и обращением с отходами. Общая сумма начисленных штрафов составила более 14 млн руб.

Анна Гречко