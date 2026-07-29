Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. На фоне постоянной угрозы у берегов Новороссийска, Сочи и Анапы проходят учения по отражению атак катеров и дронов, а в крае действует запрет на съемку и публикацию данных о работе ПВО и военных объектах (штраф до 300 тыс. руб.).

Краснодарский краевой суд оставил без рассмотрения жалобу АО «ТСНРУ» на штраф в 200 тыс. руб. за нарушения при реконструкции мемориала «Малая Земля» в Новороссийске — компанию признали виновной в отсутствии журнала надзора и незаконной приостановке работ на объекте культурного наследия федерального значения. Подрядчик, выигравший тендер на 483 млн руб. до конца 2026 года, также столкнулся с дополнительными археологическими исследованиями из-за найденных фрагментов турецкой крепости XVIII века.

По состоянию на утро 29 июля в Новороссийске топливо отпускали на 28 АЗС (еще 7 временно закрыты), при этом на всех работающих заправках действовали ограничения — от 20 до 60 л в бак в зависимости от сети, а бензин АИ-95 есть на 23 станциях, дизель — на 27. Власти рекомендовали не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди, а для местных сельхозпроизводителей выделили отдельное время и место для заправки.

Операторы БПЛА 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ круглосуточно координируют штурмовые подразделения на ореховском направлении в Запорожской области, корректируя маршруты, выявляя огневые точки и предупреждая о засадах. Взаимодействие расчетов дронов и пехоты в единой тактической связке позволяет эффективно уничтожать технику и пункты управления ВСУ, ограничивая возможности противника по маневру и обороне.