Главные новости за 27 июля. Сочи

В Лазаревском районе Сочи на третий день поисков найдено тело мальчика, унесенного течением в море 27 июля,— его обнаружили у устья реки Псезуапсе возле пляжа «Чайка». Спасатели ежедневно задействовали 15 человек, два катера и две единицы техники, а операция завершена после того, как ранее был найден погибшим отец ребенка.

За ночь 29 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 295 украинских дронов самолетного типа над Краснодарским краем, 11 другими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. В крае сохраняется запрет на съемку и публикацию материалов об атаках БПЛА и работе ПВО, чтобы не раскрывать расположение сил безопасности и объектов инфраструктуры.

На федеральной территории «Сириус» запустили регулярное морское сообщение на «Комете 120М» по маршруту Сириус — Сочи с заходом в Адлер (рейсы четыре раза в неделю, время в пути около 1 ч 20 мин). Этот маршрут стал частью программы развития транспортной системы ФТ, призван улучшить доступность территории и расширить туристические возможности (аналогичные рейсы уже действуют между Сочи и Адлером).

Утром 29 июля в Сочи работали 50 АЗС, но на части из них действовали ограничения на объем отпуска топлива (например, у «Роснефти» — до 30 л бензина и 50 л дизеля, у «Лукойла» — до 40 и 60 л). Бензин АИ-95 был на 36 станциях, АИ-92 — на 37, дизель — на 43, при этом одна АЗС была временно закрыта, а четыре — на плановом ремонте.

За последние два года количество строящихся жилых комплексов в Сочи сократилось более чем вдвое — с 19 в 2024 году до восьми проектов КРТ, заключенных до 2024 года, при этом за 2025–2026 годы выдано лишь одно разрешение на коммерческий дом (на 93 квартиры в Мамайке с детсадом). Власти делают приоритетом санаторно-курортную сферу и инфраструктуру: в городе строят почти 10 тыс. гостиничных номеров, ведется 62 инвестпроекта на 700 млрд руб. (в том числе 44 в туризме), а также социальные дома для переселенцев и педагогов.