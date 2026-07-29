Использование метана могут увеличить на транспорте в Саратовской области

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области объявило о перспективах увеличения числа транспортных средств, заправляемых метаном. Подробности опубликовала пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минпромэнерго Саратовской области Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В первую очередь речь идет о пассажирском, дорожно-строительном, коммунальном и сельскохозяйственном транспорте. Чиновники представляют природный газ как оптимальный вариант замены бензина и дизельного топлива. В министерстве назвали метан «стабильной и экономичной альтернативой».

В качестве обоснования специалисты привели данные о наличии свободных мощностей существующей заправочной инфраструктуры. «Текущая загрузка автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в области составляет лишь 15%, что позволяет обслуживать в пять раз больше машин, чем сегодня»,— говорится в релизе. Проблему удаленности газовых АЗС предлагают решить путем запуска передвижных заправщиков.

На данный момент в кабмине разрабатывают план по заключению контрактов на поставку метана от трех до пяти лет. В числе прочего власти рассматривают возможность внедрения господдержки для переустройства автомобилей. «Реализация мер позволит снизить зависимость региона от бензина и дизеля, сократить расходы на использование транспорта и улучшить экологическую обстановку в регионе»,— заверили чиновники.

Дарья Васенина