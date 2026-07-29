На Дону детский омбудсмен предложила создать центр для подростков

Детский омбудсмен Ростовской области Тамара Шевченко в ежегодном докладе за 2025 год предложила региональному минздраву проработать возможность создания областного реабилитационного центра для несовершеннолетних, столкнувшихся с зависимостью от алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ.

По словам Шевченко, в структуре наркологической службы региона уже работает подростковое отделение на базе Таганрога, однако комплексного реабилитационного центра областного подчинения в регионе до сих пор нет.

Действующая система помощи несовершеннолетним из группы риска включает индивидуальные профилактические программы, психолого-педагогическое сопровождение, а также меры социальной поддержки после завершения основного курса лечения.

Мария Хоперская