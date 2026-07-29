Инвестиционная карта Ставрополья насчитывает 331 свободную площадку

За первую половину 2026 года 12 инвестиционных проектов на Ставрополье воспользовались наиболее популярной мерой поддержки — предоставлением земли в аренду без проведения торгов. В 2025 году ее применили 43 проекта. Всего для крупного бизнеса в крае предусмотрено более 10 мер поддержки, которые планируется закрепить в Едином каталоге. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

На заседании межведомственной комиссии по социально-экономическому развитию под председательством губернатора Ставрополья одобрена реализация двух спортивных объектов: футбольного стадиона с трибунами на 1 тысячу человек в Ставрополе и спортивно-ледового комплекса в Георгиевском округе.

Для удобства инвесторов в регионе развиваются цифровые сервисы. На инвестиционной карте Ставрополья размещена 331 свободная площадка: 282 земельных участка под строительство и 49 готовых площадок с необходимой инфраструктурой. Карта содержит сведения об инженерной инфраструктуре, мерах господдержки, контактах и логистической доступности каждого участка.

Мария Хоперская