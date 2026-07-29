На Урале задержали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН Зезина

Еще один фигурант дела об избиении двух ученых Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН задержан. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Инцидент произошел 13 июля возле дома на улице Главной в Екатеринбурге. По версии следствия, 39-летний обвиняемый вместе со знакомым, которому ранее также предъявили обвинение по этой статье, применил физическую силу в отношении 58-летнего мужчины, который совместно с 67-летним пенсионером пытался пресечь правонарушение, совершенное несовершеннолетними.

Уточняется, что оба фигуранта задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.«По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего»,— добавили в СКР.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Екатеринбурга, который, по данным следствия, избил директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина, умершего после избиения в больнице. Конфликт на прошлой неделе произошел из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали Никита Зезин с коллегой. Обвиняемый является отцом одного из мальчиков.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Разборки на полях»

Полина Бабинцева