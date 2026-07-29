С начала недели в Екатеринбурге утонули три человека

С начала недели на водоемах в Екатеринбурге утонули три человека, в том числе один ребенок. Несчастные случаи произошли на карьере Старая Линза, Верх-Исетском водохранилище и небольшом озере у загородного отеля. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего с начала года зарегистрировано 23 происшествия на воде, погибли 14 человек, из них трое — дети. За аналогичный период прошлого года таких случаев было пять, погибли трое.

В связи с участившимися трагедиями МЧС усиливает профилактическую работу: патрулирует береговую зону, проводит беседы с отдыхающими, раздает памятки.

В Екатеринбурге купание запрещено во всех водоемах, включая озеро Шарташ, Верх-Исетское и Нижне-Исетское водохранилища, Малоистокский пруд, озеро Шувакиш, пруд Спартак, Патрушихинский и Елизаветинский пруды, озера Огородное и Утятское, а также водоем у гостиницы Ramada.

Полина Бабинцева