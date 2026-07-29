В Ярославле выявили двух сотрудников склада, не вставших на воинский учет

В Ярославле на складе маркетплейса военные следователи выявили двух сотрудников, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщил телеканал «ЯПервый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По информации телеканала, следователи провели рейд с целью поиска получателей паспорта России, которые проигнорировали обязанность постановки на воинский учет. Двое из сорока проверенных сотрудников склада на учете не стояли, поэтому были доставлены в военкомат для получения повестки.

Алла Чижова