В Ярославле выявили двух сотрудников склада, не вставших на воинский учет
В Ярославле на складе маркетплейса военные следователи выявили двух сотрудников, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщил телеканал «ЯПервый».
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По информации телеканала, следователи провели рейд с целью поиска получателей паспорта России, которые проигнорировали обязанность постановки на воинский учет. Двое из сорока проверенных сотрудников склада на учете не стояли, поэтому были доставлены в военкомат для получения повестки.