В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи утром 30 июля возобновили прием и выпуск воздушных судов после отмены временных ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По данным ведомства, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Они действовали с 01:06 до 05:42, около 5,5 часа. После их отмены авиагавань вернулась к штатному режиму обслуживания рейсов.

Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании и уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта, на сайтах авиакомпаний, а также обращать внимание на объявления в терминале.

Ночью 30 июля на Черноморском побережье действовал режим беспилотной опасности. Соответствующие предупреждения объявили в Анапе, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском муниципальном округе.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и другими мероприятиями по обеспечению безопасности. Ограничения распространяются на материалы, которые могут раскрыть расположение военных объектов, средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и иной инфраструктуры. За нарушение предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи вводились в целях обеспечения безопасности полетов. После их отмены воздушная гавань возобновила прием и отправку самолетов. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять информацию о своих рейсах, поскольку расписание могло измениться в период действия ограничений. Информация о статусе рейсов доступна через онлайн-табло аэропорта, сервисы авиакомпаний и информационные объявления в терминале. Одновременно в регионе продолжают действовать ограничения на распространение информации, связанной с последствиями атак беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Такая мера направлена на предотвращение раскрытия сведений, которые могут представлять угрозу безопасности.

Мария Удовик