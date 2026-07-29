Экс-глава Даниловского района стал руководителем костромского департамента

Экс-глава Даниловского района Ярославской области Александр Смирнов назначен на должность исполняющего обязанности директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области. Об этом сообщили в департаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Депстрой Костромской области Фото: Депстрой Костромской области

Господин Смирнов родился и получил образование в Ярославской области. Сначала работал в филиале «Ярославльоблгаз» — трест «Даниловмежрайгаз», а затем на протяжении 15 лет, с 2008 года, был главой Даниловского района. Пост главы он покинул в 2023 году в связи с истечением срока полномочий. На новый срок свою кандидатуру не выдвигал.

«Покидаю это место с чувством грусти, но и удовлетворенности от сделанного за эти годы. Самое время уйти туда, где могу пригодиться и работать на таком же подъеме, как во главе района»,— пояснял Александр Смирнов.

Алла Чижова