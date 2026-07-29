Прокуратура проверяет обстоятельства гибели туриста в Даутском ущелье

Прокуратура Карачаевского района контролирует процессуальную проверку по факту гибели туриста в Даутском ущелье. Об этом сообщило надзорное ведомство.

По предварительным данным, 29 июля 2026 года житель Владимира погиб во время пешего горного похода в районе пика МИФИ. Туристическая группа состояла из семи человек, маршрут был зарегистрирован.

Прокуратура Карачаевского района организовала проверку для установления обстоятельств произошедшего. Результаты проверки, которую проводит следственный орган, поставлены надзорным ведомством на контроль.

Мария Хоперская