На трассе между Ростовской областью и Донецком ввели ограничения на движение

На участке автомобильной дороги Донецк — Харцызск — Амвросиевка — до границы Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта ДНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Движение временно ограничили в направлении от границы Ростовской области в сторону Донецка. Для водителей организовали альтернативный маршрут к пункту пропуска «Успенка». Объезд проходит через населенные пункты Успенка — Калиново-Квашино — Лисичье согласно установленным дорожным знакам. Движение в направлении Ростовской области осуществляется в штатном режиме.

Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничение при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения. О возобновлении движения на указанном участке сообщат дополнительно.

Константин Соловьев