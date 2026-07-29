Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На трассе между Ростовской областью и Донецком ввели ограничения на движение

На участке автомобильной дороги Донецк — Харцызск — Амвросиевка — до границы Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта ДНР.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Движение временно ограничили в направлении от границы Ростовской области в сторону Донецка. Для водителей организовали альтернативный маршрут к пункту пропуска «Успенка». Объезд проходит через населенные пункты Успенка — Калиново-Квашино — Лисичье согласно установленным дорожным знакам. Движение в направлении Ростовской области осуществляется в штатном режиме.

Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничение при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения. О возобновлении движения на указанном участке сообщат дополнительно.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд