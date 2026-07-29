Северный обход Ставрополя реконструируют за 24 млрд рублей

Реконструкцию Северного обхода Ставрополя намерены начать в 2027 году. Стоимость проекта составляет около 24 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в РИЦ СК заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Сейчас рассматриваются различные варианты его реализации с учетом финансирования, окончательное решение планируется принять до конца 2026 года. Необходимость реконструкции министр объяснил высокой транспортной нагрузкой на направлении Ставрополь — Михайловск: ежедневно здесь проезжает более 100 тыс. автомобилей, а в часы пик время в пути достигает полутора часов.

В рамках проекта предусмотрено строительство трех транспортных развязок — на пересечении Северного обхода с трассой Ставрополь — Ростов, на пересечении со Старомарьевским шоссе и еще на одном ключевом участке. Развязки заменят светофорные объекты, обеспечат непрерывный транспортный поток и повысят пропускную способность магистрали.

Мария Хоперская