Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Господдержку в Ростовской области получили более 720 сельхозпредприятий

С начала 2026 года государственную поддержку в Ростовской области получили 723 сельскохозяйственных предприятия и крестьянских (фермерских) хозяйства. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Администрация Краснодарского края / Администрация Краснодарского края  

Фото: Администрация Краснодарского края / Администрация Краснодарского края  

По данным мониторинга, на поддержку агропромышленного комплекса из федерального и областного бюджетов было направлено 2,4 млрд руб., что соответствует 30,3% годового лимита бюджетных ассигнований. Получателями субсидий стали 723 сельхозпредприятия и крестьянских (фермерских) хозяйства региона.

В документе отмечается, что средства выделялись в рамках государственных программ развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Финансирование направлено на реализацию действующих мер поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Одновременно аграрный сектор региона сохранял положительную динамику производства. За январь—апрель индекс сельскохозяйственного производства составил 101,3% к аналогичному периоду прошлого года. Производство скота и птицы на убой выросло до 143,5 тыс. тонн, молока — до 376,8 тыс. тонн, тогда как выпуск яиц сократился до 489,9 млн штук.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд