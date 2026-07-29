Господдержку в Ростовской области получили более 720 сельхозпредприятий

С начала 2026 года государственную поддержку в Ростовской области получили 723 сельскохозяйственных предприятия и крестьянских (фермерских) хозяйства. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

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По данным мониторинга, на поддержку агропромышленного комплекса из федерального и областного бюджетов было направлено 2,4 млрд руб., что соответствует 30,3% годового лимита бюджетных ассигнований. Получателями субсидий стали 723 сельхозпредприятия и крестьянских (фермерских) хозяйства региона.

В документе отмечается, что средства выделялись в рамках государственных программ развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Финансирование направлено на реализацию действующих мер поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Одновременно аграрный сектор региона сохранял положительную динамику производства. За январь—апрель индекс сельскохозяйственного производства составил 101,3% к аналогичному периоду прошлого года. Производство скота и птицы на убой выросло до 143,5 тыс. тонн, молока — до 376,8 тыс. тонн, тогда как выпуск яиц сократился до 489,9 млн штук.

Валерий Климов