В Самаре центр молодежных инициатив StrelkaHall продают за 48 млн рублей

В Самаре выставлено на продажу помещение, которое ранее занимал центр молодежных инициатив StrelkaHall. Лот размещен на сайте объявлений: за объект на улице Вилоновской, 30, просят 48 миллионов рублей.

Речь идет о торговом помещении площадью 396 кв. м, расположенном на первом этаже. Объект находится на первой линии.

Рядом объектом находится площадь имени Куйбышева, а в перспективе —станция метро «Театральная».

Создатели StrelkaHall позиционировали объект как центр поддержки творческих инициатив и пространство для развития.

Георгий Портнов