Грозы и ливень прогнозируют в Удмуртии 30 июля

30 июля в Удмуртии ожидаются грозы с усилением ветра до 15-20 м/с. В некоторых районах республики возможны ливни и град. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По данным удмуртского Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем столбик термометра поднимется до +22…+27°С. В ночные часы пятницы, 31 июля, будет +12…+17°С, в дневные часы ожидается +19…+24°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температура не изменится, местами в регионе сохранятся кратковременные дожди.