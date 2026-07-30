Более 25 авторов вошли в новый выпуск альманаха «Шестое чувство» в Туапсе

В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина в Туапсе представили 12-й выпуск литературного альманаха «Шестое чувство». Новый сборник выпустили в рамках Года единства народов России. В него вошли произведения более 25 авторов, возраст которых составляет от 5 до 95 лет.

Самыми юными участниками издания стали воспитанники детского сада «Красная Шапочка», которые занимаются литературным творчеством под руководством Ирины Яковлевой. Самой старшей участницей выпуска стала 95-летняя Дина Хохлова, чьи произведения на протяжении многих лет публикуются и хорошо известны читателям Туапсе.

В новом выпуске альманаха представлены произведения, посвященные Великой Отечественной войне, специальной военной операции, служению Отечеству, сохранению памяти и родному краю. В числе авторов есть жители, родственники которых находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Тираж 12-го выпуска альманаха составил 100 экземпляров. Издание не поступило в свободную продажу. Ознакомиться с ним можно в библиотеках Туапсе.

Литературное объединение «Шестое чувство» представило очередной выпуск одноименного альманаха, объединивший авторов разных поколений. Самому младшему участнику сборника исполнилось пять лет, самому старшему — 95. Всего в издание включили произведения более 25 туапсинских авторов.

Сборник подготовили в рамках Года единства народов России. В него вошли стихи и проза, посвященные Великой Отечественной войне, специальной военной операции, памяти, служению Отечеству и родному краю. Среди участников выпуска есть авторы, чьи близкие находятся на передовой.

Юных участников сборника подготовили в детском саду «Красная Шапочка» под руководством Ирины Яковлевой. Старшей участницей стала 95-летняя Дина Хохлова, творчество которой уже многие годы знакомо жителям Туапсе.

Презентация альманаха состоялась в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. Тираж издания составил 100 экземпляров. В свободную продажу альманах не поступил, ознакомиться с ним можно в библиотеках города.

Мария Удовик