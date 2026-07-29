В Ростовском театре им. Горького проведут ремонт за почти 19 млн рублей

В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика для ремонта академического театра драмы им. Максима Горького. Им стало ООО «Лотос», следует из данных портала Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Конкурс был объявлен на ремонт помещений №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 цокольного этажа четвертого сценического комплекса. Начальная цена составляла контракта составляла 19,8 млн руб. Предложение победителя и единственного участника составило 18,8 млн руб.

Работы должны пройти в несколько этапов и завершиться к 20 декабря 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что суд рассматривает обоюдный иск Ростовского академического театра драмы им. М. Горького и ООО «Омега сервис». Суть претензий сторон заключается в договоре подряда, по которому общество должно было отремонтировать лифты в здании театра, однако так и не завершило работы. Компания намерена взыскать с учреждения 31 млн руб. необоснованного обогащения, а театр в свою очередь — 3 млн руб. для демонтажа оборудования.

Константин Соловьев