Под Волгоградом помощника прокурора обвиняют в изнасилованиях и связи с несовершеннолетней

В Волгоградской области задержан 24-летний помощник прокурора Жирновского района. Сотрудника надзорного ведомства обвиняют в изнасиловании, угрозе убийством, половом сношении с несовершеннолетней и развратных действиях (ч. 1 ст. 119, п. «б» ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ), сообщает официальный канал СКР в «Максе».

По данным следствия, с мая по июнь 2026 года помощник прокурора, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек в салоне своего автомобиля. Кроме того, установлен эпизод длительных отношений с 15-летней школьницей: с февраля 2025 года по февраль 2026 года обвиняемый неоднократно вступал с ней в половую связь, зная ее возраст.

О преступлениях потерпевшие сообщили в правоохранительные органы. «Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств», — сообщили в СКР. В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, а также причины и условия, способствовавшие их совершению.

Марина Окорокова