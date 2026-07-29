СФР выплатил ставропольским семьям более 665 млн рублей

Отделение Социального фонда России по Ставрополью выплатило более 665 млн руб. в рамках ежегодной семейной выплаты — ее получили свыше 25 тысяч жителей края. Об этом сообщила Управляющий региональным отделением СФР Елена Долгова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Претендовать на помощь могут работающие родители двух и более детей, уплатившие налог на доходы физических лиц в предыдущем году. При оценке финансового и имущественного положения семьи учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, доходы самозанятых, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. В расчет не входят материнский капитал, жилищные и транспортные государственные субсидии, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление до 1 октября — через портал госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. Остальные сведения сотрудники запрашивают самостоятельно. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Мария Хоперская