Директоров стройфирмы из Удмуртии осудят за уклонение от налогов на 62 млн руб
Двое руководителей строительной организации из Удмуртии пойдут под суд за уклонение от уплаты 62 млн руб. налогов (ст. 199 УК). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По версии следствия, с 2021 по 2023 год фигуранты предоставляли в ФНС декларации по налогу на добавленную стоимость с ложными сведениями, включая данные о сделках, не заключенных в действительности. Название компании не упоминается.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых, включая строительную технику, автомобили и земельные участки наложили арест. СУ СКР по Удмуртии отправил материалы дела в Первомайский райсуд Ижевска.