Пожилого оренбуржца осудили на 14 лет за убийство на базе отдыха

Оренбургский областной суд с учетом позиции государственного обвинения прокуратуры региона приговорил 65-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы за убийство, совершенное на базе отдыха в Оренбургском районе. Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как установлено следствием, 5 августа 2025 года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с женщиной нанес ей удар острым предметом в область живота. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась от полученного ранения. Ранее подсудимый уже был судим за убийство.

Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы: первые 4 года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Яна Вежлева