Жителя Дагестана оштрафовали на 3 млн рублей за реабилитацию нацизма

Верховный суд Республики Дагестан признал местного жителя виновным в реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2023 году осужденный разместил в интернет-мессенджере в открытом доступе графическое изображение Адольфа Гитлера в окружении сподвижников и высказывание последнего, сопроводив публикацию одобрительным комментарием. Тем самым мужчина публично одобрил преступления, совершенные нацистами и признанные преступлениями против мира и человечества приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

Наказание назначено с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Дагестана.

Мария Хоперская