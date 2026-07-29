Энергоснабжение в Новочеркасске планируют восстановить к 30 июля

Более 2 тыс. жителей Новочеркасска остаются без электроснабжения после урагана, прошедшего 25 июля в Ростовской области. Завершить восстановительные работы планируют ориентировочно к 30 июля, сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

При этом свет уже вернули более чем половине потребителей, в том числе в многоквартирных домах.

К ликвидации последствий стихии привлекли шесть бригад, 18 специалистов и шесть единиц техники. Ремонт ведется в круглосуточном режиме.

Мария Хоперская