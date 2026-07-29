После атаки БПЛА на Таганрог задержаны три пригородных поезда

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА в Таганроге изменилось расписание трех пригородных поездов. Об этом сообщили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО СКППК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задержки коснулись утренних составов: поезд № 6301 Успенская — Таганрог остановили на остановочном пункте Миусский, поезда № 6071 Таганрог — Ростов и № 6314 Таганрог — Матвеев Курган задержали при отправлении из Таганрога.

Опоздание электричек составило от 10 до 30 минут. В СКППК уточнили, что составы были задержаны по техническим причинам.

Мария Хоперская