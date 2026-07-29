В Ставрополь поступят низкопольный троллейбус и автобус большого класса

Ставрополь в августе–сентябре 2026 года получит троллейбус с увеличенным автономным ходом и автобус большого класса. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Оба транспортных средства — низкопольные и вместительные. Автобус рассчитан на перевозку до 100 пассажиров. После приемки и обкатки новый транспорт выйдет на маршруты.

Ранее в краевую столицу поступили 45 троллейбусов, которые уже год курсируют на маршрутах № 2, 4, 6, 7, 9 и 13. За это время они перевезли 2,5 млн пассажиров.

Мария Хоперская