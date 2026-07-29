В Сочи завершили водолазную операцию после происшествия на Псезуапсе

Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России завершил водолазные работы, которые проводились после происшествия в Лазаревском районе Сочи. С 27 июля спасатели искали двух туристов, которых при переходе вброд через реку Псезуапсе течением и волной унесло в акваторию Черного моря. Инцидент произошел в районе пляжа «Багратион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В день происшествия к поисковой операции привлекли спасателей двух подразделений ЮРПСО МЧС России. Тогда же специалисты обнаружили тело одного из туристов. Оно находилось в море примерно в 50 м от береговой полосы и в 100 м от устья реки в направлении Центрального района Сочи.

На следующий день к поисковой операции присоединились спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России и сотрудники аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС». Они обследовали около 400 кв. м морского дна на участке от устья Псезуапсе до пляжа «Чайка».

По информации ЮРПСО МЧС России, поисково-водолазные работы силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда завершены. За весь период операции специалисты выполнили 14 водолазных спусков. В поисках участвовали 23 спасателя МЧС России, также задействовали пять единиц техники.

Поисковая операция началась после того, как двух туристов во время перехода через реку Псезуапсе течением и волной вынесло в Черное море. Один из них был найден в день происшествия, после чего поисковые мероприятия продолжались с привлечением водолазов и специализированной техники. Тело ребенка обнаружили сегодня.

Мария Удовик