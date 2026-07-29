Ростовский облсуд оставил в силе штраф за препятствование доступа к зданию суда

Областной суд оставил без изменения постановление Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону о назначении штрафа за помеху доступа граждан к зданию суда. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно решению, местный житель был признан виновным по ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка в особо охраняемых или потенциально опасных локациях). Ростовчанину назначен штраф в 150 тыс. руб.

Нарушение выразилось в организации массового одновременного пребывания и передвижения группы лиц в общественном месте, повлекшее создание помех доступу граждан к зданию Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, отмечается в сообщении.

Облсуд, рассмотрев жалобу, не нашел оснований для отмены или изменения решения.

Константин Соловьев