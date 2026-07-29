Врио главы Удмуртии Абрамова стала третьей женщиной—руководителем региона РФ

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова стала третьим действующим руководителем региона—женщиной в России. Помимо нее в этом списке находятся губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и руководитель Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. До назначения госпожи Абрамовой женщины семь раз становились главами субъектов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».