Челябинца будут судить за обналичивание средств для компаний

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Челябинска, которого обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности, образовании юридических лиц и неправомерном обороте платежей (ст. 172, 173.1, 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, 52-летний горожанин, которого ранее судили за мошенничество, организовал преступную схему по обналичиванию денег через подконтрольные расчетные счета. Он оформил 70 компаний и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц. Клиенты обращались к нему, когда хотели создать для налоговых органов видимость оплаты услуг. Местный житель получал процент от средств, обналиченных через терминалы. К горожанину обратились более 30 организаций.

Местного жителя задержали оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. По месту проживания фигуранта и адресам компаний провели 16 обысков. Были изъяты системные блоки, телефоны, ноутбуки, банковские карты, носители цифровых ключей, документы о регистрации 70 организаций и ИП. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска