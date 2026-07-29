Бывшее здание камерного театра в Ярославле подешевело на 16 млн рублей

В Ярославле бывшее здание камерного театра на улице Свердлова выставят на продажу за 78 млн руб. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Здание — объект культурного наследия «Клуб с синематографом Общества вспоможения частному служебному труду», 1913 года. Более 20 лет в нем располагался камерный частный театр. После смерти основателей театр покинул здание и вошел в состав государственного ТЮЗа.

Владелец объекта, мэрия Ярославля, решил его продать. В текущем году имущество, включающее здание и земельный участок под ним площадью 1,2 тыс. кв. м, трижды выставляли на торги. Начальная цена была определена в 94 млн руб., но ни разу аукционы не состоялись из-за отсутствия желающих. Теперь историческое здание будет вновь выставлено на продажу, но уже на 16 млн руб. дешевле.

Алла Чижова