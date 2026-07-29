Сквер космонавтов в Ижевске не включат в список объектов культурного наследия

Верховный суд (ВС) Удмуртии отказал включить «Сквер космонавтов и Аллею дружбы» в центре Ижевска в перечень объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Истец Федорова В. В. указала на риск утраты сквера в случае строительства на его месте гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КИК Антей» во «ВКонтакте» Фото: «КИК Антей» во «ВКонтакте»

Иск был подан потому, что агентство по государственной ОКН Удмуртии не включило сквер в перечень объектов историко-культурного достояния. Также ведомство решило исключить его из списка объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Во время судебного заседания представители застройщика ООО «Регион-Инвест» просили полностью отказать в заявленных требованиях. Прокуратура дала заключение об отсутствии оснований для их удовлетворения. Представитель агентства указал, что оспариваемый приказ был принят без нарушений порядка опубликования и не противоречит нормативным правовым актам.

Напомним, Ижевский застройщик получил разрешение на строительство гостиницы высотой до 12 этажей на территории Сквера космонавтов около монумента Дружбы народов. В ноябре прошлого года в минстрое Удмуртии пояснили, что специалисты ведомства не могут отказать застройщику в строительстве, поскольку территория находится в частной собственности.

Кроме того, компания разрабатывает проектную документацию для строительства нескольких новостроек вокруг парка «Патриот».