Донские власти рассказали о ликвидации последствий атак ВСУ на Ростов и Таганрог

В Ростове-на-Дону и Таганроге продолжается работа по ликвидации последствий атак беспилотников. Ситуацию обсудили на оперативном штабе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону по итогам экспертного обследования многоквартирного дома в пострадавшем от налета дронов 27 июля ЖК, проживание разрешено во всех квартирах, за исключением 12. Кроме того, введено ограничение на использование лифтов в пострадавшем подъезде. Жильцы поврежденных квартир совместно со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи. В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления здания.

В Таганроге на месте чрезвычайной ситуации продолжают работу все оперативные службы. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы: в пункте временного размещения находятся 52 человека, из них восемь детей. Территория оцеплена, специалисты проводят мероприятия по обеспечению безопасности. После завершения всех работ эксперты обследуют здание, чтобы определить возможность дальнейшего проживания в нем.

Константин Соловьев