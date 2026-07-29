Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

С начала года в Самарской области изъяли более 2 тысяч литров нелегального алкоголя

С начала этого года на территории Самарской области из оборота изъяли более двух тыс. литров незаконной алкогольной продукции. Весь изъятый алкоголь передается уполномоченной Росалкогольтабакконтролем организации и направляется на полное уничтожение, сообщает минпромторг Самарской области.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В первом полугодии был составлен 51 протокол об административных правонарушениях в отношении 26 правонарушителей. Выдано 17 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Административные штрафы наложены на сумму 2,5 млн руб.

Руфия Кутляева