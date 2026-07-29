В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА

Угроза применения беспилотников объявили в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Местным жителям напомнили о категорическом запрете на фото- и видеосъемку. В случае обнаружения дронов необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала глава города.

В ночь на среду, 29 июля, приморский Таганрог подвергся воздушной атаке: фрагменты ракеты обрушились на жилой многоквартирный дом. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, одна женщина погибла, еще один житель города получил ранения и в настоящее время проходит лечение. Мэр города Светлана Камбулова также подтвердила повреждения жилых домов и коммерческих структур.

Константин Соловьев