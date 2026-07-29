Самарская область на восьмом месте среди регионов ПФО по количеству проданных квартир в июне

В рейтинге Приволжского федерального округа по количеству проданных квартир в новостройках за июнь 2026 года Самарская область находится на восьмом месте. В регионе было продано 364 квартиры. Такие данные приводит «Продома.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На девятом месте в рейтинге находится Оренбургская область с 282 проданными в новостройках квартирами. Ульяновская область располагается на 11-м месте (221 квартира).

Возглавляет рейтинг Республика Татарстан, в которой было продано 1,419 тыс. квартир.

Руфия Кутляева