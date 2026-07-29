Жителя Чебаркуля будут судить за гибель двух соседей из-за возгорания проводки

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Чебаркуля. Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в ноябре 2025 года горожанин вернулся в свою квартиру на улице 9 Мая после отбывания наказания в колонии. Зная, что в жилье прекращена подача электричества из-за задолженности по оплате услуги, он пользовался обнаруженным в помещении незаконным подключением к общедомовой сети. Устройство не имело защиты от перегрузки и короткого замыкания. Кроме того, местный житель применял систему удлинителей, к которой одновременно были подключены несколько бытовых приборов.

В итоге в ночь на 22 ноября 2025 года проводники удлинителя перегрелись, и у горожанина в квартире произошло возгорание. Угарный газ распространился по дому, 51-летний сосед и 48-летняя местная жительница, проживавшие в квартирах на последнем этаже, погибли от отравления. Следствие установило, что между действиями горожанина и пожаром имеется прямая причинно-следственная связь.

Материалы уголовного дела направлены в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска