Нового главу Удмуртии изберут в сентябре 2027 года

Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года, в единый день голосования. Об этом «Интерфаксу» рассказала председатель избиркома республики Светлана Пальчик. Параллельно будут проходить выборы в Госсовет республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденция главы Удмуртии

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Резиденция главы Удмуртии

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».