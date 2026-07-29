Нового главу Удмуртии изберут в сентябре 2027 года
Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года, в единый день голосования. Об этом «Интерфаксу» рассказала председатель избиркома республики Светлана Пальчик. Параллельно будут проходить выборы в Госсовет республики.
Резиденция главы Удмуртии
Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ
Напомним, 29 июля президент Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Александра Бречалова. Он руководил республикой с апреля 2017 года. Господин Бречалов ушел по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Врио назначена советник министра сельского хозяйства РФ, бывший и. о. председателя правительства республики Ольга Абрамова. На встрече с главой государства она назвала назначение «серьезным вызовом и огромной ответственностью».