Нейрохирурги Удмуртии впервые провели операцию по стабилизации шейного отдела

Нейрохирурги Ижевска впервые провели операцию для стабилизации шейного отдела позвоночника пациентки. Ранее люди с такими травмами отправлялись в федеральные центры, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. 25-летняя девушка попала в ДТП с лосем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

У нее был перелом во втором шейном позвонке. Из-за этого первый позвонок смещался вперед и сдавливал спинной мозг.

«Чтобы помочь девушке, врачи-нейрохирурги применили метод Хармса. Это открытая хирургическая стабилизация позвонков с использованием металлоконструкций, при которой в первый и второй позвонки вводятся винты и соединяются стержнями»,— говорится в сообщении. Отмечается, что рядом проходит позвоночная артерия, спинной мозг и корешки нервов, поэтому от хирурга требуется мастерство и точность. Ошибка может привести к смерти»,— говорится в сообщении.

На этапе подготовки врачи создали 3D модель позвоночного отдела и рассчитали точные углы введения винта. Операция прошла успешно, пациентка выписана и проходит реабилитацию.