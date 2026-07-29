Жительницу Дагестана задержали в Астрахани по делу об убийстве младенца в Хасавюрте

В Астрахани задержана жительница Дагестана, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка. Женщину доставили в республику, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани задержали дагестанку, подозреваемую в убийстве новорожденного в Хасавюрте

Фото: СУ СКР по Республике Дагестан В Астрахани задержали дагестанку, подозреваемую в убийстве новорожденного в Хасавюрте

Фото: СУ СКР по Республике Дагестан

В марте тело младенца с признаками насильственной смерти было найдено в Хасавюрте. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. По версии следствия, 26 марта подозреваемая родила мальчика, убила его и для сокрытия следов оставила тело на территории мусорной свалки.

МВД Дагестана объявило вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за сведения о матери младенца. Следователи несколько месяцев проверяли жителей района, где нашли тело младенца, и брали у них биоматериал для генетической экспертизы. Совпадение ДНК одного из мужчин с ДНК погибшего ребенка указало на родство по линии «дедушка – внук», что помогло вычислить круг родственников и установить предполагаемую мать.

В пресс-службе МВД по Дагестану подтвердили задержание 26-летней женщины в Астрахани. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу.

Марина Окорокова