Средний срок потребкредита в Удмуртии в июне сократился до 2,2 года

В Удмуртии средний срок потребительского кредита в июне 2026 года составил 2,23 года, сократившись на 1,8% за год. По размеру срока кредитования республика оказалась на 7-м месте среди субъектов-лидеров в этом сегменте. Эти данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«После пиковых значений в августе прошлого года (ТРИ года), в последующие месяцы средний срок потребительского кредита существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2—2,4 года. При этом аппетит к риску у банков, а также спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он отмечает, что у банков остаются достаточно высокие требования к кредитной истории заемщиков.

По стране в целом усредненный срок потребзайма составил 2,1 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9%. За месяц он увеличился на 2,2%.

Напомним, Удмуртия вошла в пятерку регионов по росту чека POS-кредита в июне. Средний размер кредитования составил 63,5 тыс. руб.