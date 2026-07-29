Во Всеволожске задержали мужчину с полкилограмма прегабалина из Индии

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни пресекли попытку контрабанды сильнодействующего вещества в Ленинградскую область. Во Всеволожске задержали 38-летнего мужчину, который получил международную посылку из Индии с более чем 500 граммами прегабалина, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая масса сильнодействующего вещества составила 504 грамма

Фото: Пресс-служба СЗТУ Общая масса сильнодействующего вещества составила 504 грамма

Фото: Пресс-служба СЗТУ

Как сообщили в Северо-Западной таможне, оперативники задержали мужчину в почтовом отделении. В отправлении находились 70 блистеров препарата «Pregabalin Capsules 450 mg, Nervismart 450» — всего 1050 капсул.

Экспертиза подтвердила, что все капсулы содержат прегабалин. Общая масса сильнодействующего вещества составила 504 грамма. Отметим, что прегабалин применяется в медицине только по назначению врача, из-за высокого риска немедицинского употребления и развития зависимости его оборот в России находится под строгим государственным контролем. Незаконное перемещение такого вещества через границу квалифицируется как контрабанда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. По данным таможни, фигуранту уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Карина Дроздецкая