В Оренбуржье с предпринимателя через суд взыскивают причиненный почве ущерб из-за разработки карьера

Прокуратура Красногвардейского района направила в суд заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя ущерба, причиненного почве, на сумму 1 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По информации ведомства, в сентябре 2025 года местный предприниматель использовал тяжелую технику для незаконной разработки карьера, которая сопровождалась снятием и перемещением плодородного слоя почвы.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Руфия Кутляева